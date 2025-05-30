30 мая 2025

Элитная бригада ВСУ несет потери на сумском направлении

ТАСС: элитная бригада «Азова»* понесла потери на сумском направлении
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Элитная бригада ВСУ понесла потери недалеко от Курска
Элитная бригада ВСУ понесла потери недалеко от Курска Фото:

Элитная третья отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины, сформированная на базе националистического батальона «Азов» (организация запрещена в РФ), понесла потери на сумском направлении. Об этом источники в российских силовых структурах.

«Выявили в соцсетях несколько некрологов об уничтоженных на сумском направлении военных из элитной 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе нацбата „Азов“. Скорее всего, речь идет о прикомандировании к другим подразделениям ВСУ военнослужащих 3-й ОШБР, а не о полноценном участии ее подразделений. Таким образом, элитная 3-я ОШБР ВСУ несет потери на сумском направлении», — пояснил источник ТАСС.

Ранее в Сумской области сообщалось о серьезных потерях среди украинских подразделений, включая 47-ю и 67-ю отдельные механизированные бригады, что привело к деморализации командиров и массовым рапортам на увольнение. На этом фоне командование ВСУ вынуждено перебрасывать военнослужащих из других частей для восполнения утрат, а ситуация на фронте остается тяжелой из-за больших потерь и проблем с эвакуацией погибших.

* «Азов» — террористическая организация, запрещена на территории РФ

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Элитная третья отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины, сформированная на базе националистического батальона «Азов» (организация запрещена в РФ), понесла потери на сумском направлении. Об этом источники в российских силовых структурах. «Выявили в соцсетях несколько некрологов об уничтоженных на сумском направлении военных из элитной 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе нацбата „Азов“. Скорее всего, речь идет о прикомандировании к другим подразделениям ВСУ военнослужащих 3-й ОШБР, а не о полноценном участии ее подразделений. Таким образом, элитная 3-я ОШБР ВСУ несет потери на сумском направлении», — пояснил источник ТАСС. Ранее в Сумской области сообщалось о серьезных потерях среди украинских подразделений, включая 47-ю и 67-ю отдельные механизированные бригады, что привело к деморализации командиров и массовым рапортам на увольнение. На этом фоне командование ВСУ вынуждено перебрасывать военнослужащих из других частей для восполнения утрат, а ситуация на фронте остается тяжелой из-за больших потерь и проблем с эвакуацией погибших. * «Азов» — террористическая организация, запрещена на территории РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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