Элитная третья отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины, сформированная на базе националистического батальона «Азов» (организация запрещена в РФ), понесла потери на сумском направлении. Об этом источники в российских силовых структурах.
«Выявили в соцсетях несколько некрологов об уничтоженных на сумском направлении военных из элитной 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе нацбата „Азов“. Скорее всего, речь идет о прикомандировании к другим подразделениям ВСУ военнослужащих 3-й ОШБР, а не о полноценном участии ее подразделений. Таким образом, элитная 3-я ОШБР ВСУ несет потери на сумском направлении», — пояснил источник ТАСС.
Ранее в Сумской области сообщалось о серьезных потерях среди украинских подразделений, включая 47-ю и 67-ю отдельные механизированные бригады, что привело к деморализации командиров и массовым рапортам на увольнение. На этом фоне командование ВСУ вынуждено перебрасывать военнослужащих из других частей для восполнения утрат, а ситуация на фронте остается тяжелой из-за больших потерь и проблем с эвакуацией погибших.
* «Азов» — террористическая организация, запрещена на территории РФ
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