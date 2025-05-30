30 мая 2025

Стало известно, зачем армянский снайпер из ВСУ приехал в Россию

Генпрокуратура: наемник Балян прибыл в Москву потратить 30 тысяч долларов от ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наемник решили тратить деньги в России
Наемник решили тратить деньги в России Фото:

Гражданин Армении Армен Балян, который заработал 30 тысяч долларов, участвуя в боевых действиях против РФ на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве снайпера, направлялся в Москву потратить эти деньги. Наемника задержали в аэропорту Домодедово.

«Заработал наемничеством 30 тысяч долларов и приехал тратить их в России. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 359 УК РФ», — пишет Лента.ру со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Как сообщало URA.RU ранее, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Армении. В 2022 году он добровольно вступил в ряды ВСУ в качестве снайпера. Мужчина был ранен в зоне украино-российского конфликта, дезертировал и был задержан в аэропорту Домодедово при попытке въезда в РФ в октябре 2024 года. Он заключен под стражу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гражданин Армении Армен Балян, который заработал 30 тысяч долларов, участвуя в боевых действиях против РФ на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве снайпера, направлялся в Москву потратить эти деньги. Наемника задержали в аэропорту Домодедово. «Заработал наемничеством 30 тысяч долларов и приехал тратить их в России. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 359 УК РФ», — пишет Лента.ру со ссылкой на Генпрокуратуру РФ. Как сообщало URA.RU ранее, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Армении. В 2022 году он добровольно вступил в ряды ВСУ в качестве снайпера. Мужчина был ранен в зоне украино-российского конфликта, дезертировал и был задержан в аэропорту Домодедово при попытке въезда в РФ в октябре 2024 года. Он заключен под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...