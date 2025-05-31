Власти объяснили, почему продолжают отключать россиянам горячую воду

Депутат Колунов: отключение горячей воды нужно для ремонта трубопроводов
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Отключение горячей воды необходимо, чтобы в дальнейшем избежать аварий
Отключение горячей воды необходимо, чтобы в дальнейшем избежать аварий Фото:

В российских домах ежегодно отключают горячую воду с мая по конец августа-начало сентября для проведения профилактических и ремонтных работ на трубопроводах, чтобы избежать аварий в отопительный сезон. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По всей России ежегодно в период с мая по конец августа-начало сентября отключают горячую воду для проведения профилактических работ... Чтобы избежать аварий, обеспечить надежность коммунальной инфраструктуры, систематически проводятся проверки и ремонтные работы. Они проводятся тогда, когда трубы освобождаются от воды», — передает РИА Новости слова Колунова.

Как указал парламентарий, в условиях климата, когда зимой температура может опускаться до -30 градусов и ниже, для сохранения высокой температуры воды в системе водоснабжения применяется подача воды под повышенным давлением. Такой режим эксплуатации ускоряет процесс износа и способствует деформации трубопроводов. В результате необходима ежегодная их профилактика.

Колунов также отметил, что проведение профилактических работ запланировано на летние месяцы, поскольку в этот период остановка котельных минимально влияет на повседневную жизнь жителей — отопление не требуется, а на улице сохраняется теплая погода. Это дает возможность специалистам безопасно и эффективно провести диагностику и ремонт оборудования.

Депутат добавил, что за последние годы удалось значительно снизить продолжительность отключений благодаря внедрению современных технологий. Если еще в начале 2000-х годов горячую воду отключали на три недели, то сейчас сроки не превышают 10 дней. Специалисты продолжают работать над тем, чтобы уменьшить неудобства для граждан и повысить надежность коммунальной инфраструктуры.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил о необходимости пересмотра действующих нормативов и порядка возобновления отопления в случае резкого похолодания. Кроме того, он подчеркнул важность проведения профилактических отключений горячего водоснабжения с учетом актуальных погодных условий, а не в соответствии с установленным календарным графиком.

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В российских домах ежегодно отключают горячую воду с мая по конец августа-начало сентября для проведения профилактических и ремонтных работ на трубопроводах, чтобы избежать аварий в отопительный сезон. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По всей России ежегодно в период с мая по конец августа-начало сентября отключают горячую воду для проведения профилактических работ... Чтобы избежать аварий, обеспечить надежность коммунальной инфраструктуры, систематически проводятся проверки и ремонтные работы. Они проводятся тогда, когда трубы освобождаются от воды», — передает РИА Новости слова Колунова. Как указал парламентарий, в условиях климата, когда зимой температура может опускаться до -30 градусов и ниже, для сохранения высокой температуры воды в системе водоснабжения применяется подача воды под повышенным давлением. Такой режим эксплуатации ускоряет процесс износа и способствует деформации трубопроводов. В результате необходима ежегодная их профилактика. Колунов также отметил, что проведение профилактических работ запланировано на летние месяцы, поскольку в этот период остановка котельных минимально влияет на повседневную жизнь жителей — отопление не требуется, а на улице сохраняется теплая погода. Это дает возможность специалистам безопасно и эффективно провести диагностику и ремонт оборудования. Депутат добавил, что за последние годы удалось значительно снизить продолжительность отключений благодаря внедрению современных технологий. Если еще в начале 2000-х годов горячую воду отключали на три недели, то сейчас сроки не превышают 10 дней. Специалисты продолжают работать над тем, чтобы уменьшить неудобства для граждан и повысить надежность коммунальной инфраструктуры. Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил о необходимости пересмотра действующих нормативов и порядка возобновления отопления в случае резкого похолодания. Кроме того, он подчеркнул важность проведения профилактических отключений горячего водоснабжения с учетом актуальных погодных условий, а не в соответствии с установленным календарным графиком.
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© Служба новостей «URA.RU»
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