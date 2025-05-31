«Подорвет доверие к государству»: эксперт раскрыл URA.RU опасность новых правил перевода на карту

Введение новых ограничений на переводы денежных средств не скажется на доверии к банкам в России. Об этом URA.RU сообщил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. По его словам, банки лишь исполняют предписания надзорных органов. В таком случае подобные решения могут подорвать лишь доверие к государству.
«Это не банки придумали. Это ограничения регуляторами вводятся. И поэтому, когда банки соблюдают требования, принимаемые регуляторами, то это доверие к банкам подрывать не может... Это может подрывать доверие к государству, но никак не к банкам», — сказал Тосунян в беседе с корреспондентом URA.RU.
Эксперт подчеркнул, что учреждения финансового сектора обязаны исполнять требования, включая учет полной стоимости кредита, нормативы на одного заемщика и другие предписания регуляторов. По мнению президента АРБ, выполнение подобных стандартов не влияет негативно на репутацию банков. Тосунян отметил, что возможное снижение доверия может затронуть государство как инициатора подобных мер.
Кроме того, президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в разговоре с URA.RU выразил мнение, что введение новых ограничений на осуществление переводов без открытия банковского счета способно повысить вероятность перехода граждан к расчетам наличными деньгами или использованием криптовалют. По его словам, подобные меры по ужесточению регулирования банковской деятельности могут подтолкнуть население искать альтернативные способы проведения финансовых операций вне официального сектора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.