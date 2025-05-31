WP: США заставят Украину поехать на переговоры с Россией

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Штаты смогут надавить на Киев перед переговорами 2 июня
Штаты смогут надавить на Киев перед переговорами 2 июня Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Соединенные Штаты могут оказать давление на Киев, чтобы украинская делегация приняла участие в переговорах с Россией в Стамбуле 2 июня, даже при отсутствии предварительного меморандума со стороны Москвы. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным издания, позиция Украины осложнена зависимостью от американской военной и разведывательной поддержки. Застой в переговорах по согласованию условий урегулирования конфликта создал для киевских властей сложную дипломатическую ситуацию. По мнению The Washington Post, у Украины остается крайне ограниченное поле для маневра. Газета отмечает, что Вашингтон может настоять на отправке украинской делегации на встречу в Стамбуле, несмотря на требования Киева о предварительной передаче меморандума и прекращении огня без условий.

Ранее министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров заявил, что Киев не возражает против встречи с Россией, однако настаивает на получении меморандума от Москвы до начала диалога. Представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал требование немедленно передать меморандум неконструктивным и подчеркнул важность продолжения прямых переговоров между сторонами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о запланированном втором раунде переговоров с Украиной, который должен пройти 2 июня в Стамбуле. По его словам, глава российской делегации Владимир Мединский намерен передать Киеву меморандум по ключевым вопросам урегулирования. Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, по итогам которого стороны договорились об обмене пленными и представили предложения по возможному прекращению огня.

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Соединенные Штаты могут оказать давление на Киев, чтобы украинская делегация приняла участие в переговорах с Россией в Стамбуле 2 июня, даже при отсутствии предварительного меморандума со стороны Москвы. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По данным издания, позиция Украины осложнена зависимостью от американской военной и разведывательной поддержки. Застой в переговорах по согласованию условий урегулирования конфликта создал для киевских властей сложную дипломатическую ситуацию. По мнению The Washington Post, у Украины остается крайне ограниченное поле для маневра. Газета отмечает, что Вашингтон может настоять на отправке украинской делегации на встречу в Стамбуле, несмотря на требования Киева о предварительной передаче меморандума и прекращении огня без условий. Ранее министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров заявил, что Киев не возражает против встречи с Россией, однако настаивает на получении меморандума от Москвы до начала диалога. Представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал требование немедленно передать меморандум неконструктивным и подчеркнул важность продолжения прямых переговоров между сторонами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о запланированном втором раунде переговоров с Украиной, который должен пройти 2 июня в Стамбуле. По его словам, глава российской делегации Владимир Мединский намерен передать Киеву меморандум по ключевым вопросам урегулирования. Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, по итогам которого стороны договорились об обмене пленными и представили предложения по возможному прекращению огня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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