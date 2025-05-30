30 мая 2025

Трамп прокомментировал удары по Киеву

Трамп: российские ракеты по украинским городам вызвали негативную реакцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп раскрыл свою реакцию на ответные удары РФ
Трамп раскрыл свою реакцию на ответные удары РФ Фото:

Ответные ударов России по украинским городам вызвали негативную реакцию в Белом доме. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я был очень удивлен, что по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, могли вот-вот закончиться, были выпущены ракеты. Мы уже подходили к решению проблемы, и вдруг начались обстрелы», — отметил Трамп, его слова приводит ТАСС. 

Ранее Украина направила тысячи дронов по мирным городам России. Пострадали, в том числе Москва, Брянская, Курская и Белгородская области. 

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Ответные ударов России по украинским городам вызвали негативную реакцию в Белом доме. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Я был очень удивлен, что по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, могли вот-вот закончиться, были выпущены ракеты. Мы уже подходили к решению проблемы, и вдруг начались обстрелы», — отметил Трамп, его слова приводит ТАСС.  Ранее Украина направила тысячи дронов по мирным городам России. Пострадали, в том числе Москва, Брянская, Курская и Белгородская области. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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