30 мая 2025

Пленный боец ВСУ попросил Зеленского закончить конфликт с Россией

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Пленный сказал Зеленскому, что вместо участия в конфликте военнослужащие хотят работать
Пленный сказал Зеленскому, что вместо участия в конфликте военнослужащие хотят работать Фото:

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины из Одесской области Валерий Василькин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить боевые действия. Об этом рассказал сам боец.

«Останови эту беду уже. Мамы плачут. Домой хотим, работать хотим... Вот тебе „спасибо“, у меня дети дома. Пожалуйста. Останови войну», — сказал Василькин на опубликованных РИА Новости кадрах.

Военнослужащий рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) принудительно мобилизовали его, несмотря на то, что дома у него осталась семья с детьми. После мобилизации его отправили служить в Дзержинск (ныне Торецк), откуда он был переброшен в район освобожденной Романовки в Донецкой народной республике. Там Василькин попал в плен к бойцам российской группировки «Южная».

Ранее другие украинские военнопленные также сообщали о случаях принудительной мобилизации сотрудниками территориальных центров комплектования и жаловались на отношение командования, рассматривающего солдат как расходный материал. По данным Минобороны РФ, некоторые из пленных выражали желание остаться в России, опасаясь повторного призыва после обмена.

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Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины из Одесской области Валерий Василькин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить боевые действия. Об этом рассказал сам боец. «Останови эту беду уже. Мамы плачут. Домой хотим, работать хотим... Вот тебе „спасибо“, у меня дети дома. Пожалуйста. Останови войну», — сказал Василькин на опубликованных РИА Новости кадрах. Военнослужащий рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) принудительно мобилизовали его, несмотря на то, что дома у него осталась семья с детьми. После мобилизации его отправили служить в Дзержинск (ныне Торецк), откуда он был переброшен в район освобожденной Романовки в Донецкой народной республике. Там Василькин попал в плен к бойцам российской группировки «Южная». Ранее другие украинские военнопленные также сообщали о случаях принудительной мобилизации сотрудниками территориальных центров комплектования и жаловались на отношение командования, рассматривающего солдат как расходный материал. По данным Минобороны РФ, некоторые из пленных выражали желание остаться в России, опасаясь повторного призыва после обмена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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