30 мая 2025

При обстрелах Курской области пострадали двое детей

Хинштейн: в результате атаки беспилотников ВСУ по Курску пострадали семь человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Хинштейн сообщил о раненых после удара ВСУ
Хинштейн сообщил о раненых после удара ВСУ Фото:

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины по Рыльскому и Льговскому районам Курской области пострадали семь человек, в том числе двое детей. Об этом 30 мая сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«К сожалению, пострадали семеро человек. В Рыльскую ЦРБ сейчас доставляется семья из 4-х человек, среди них дети 13-ти и 16-ти лет. Еще двое женщин и один мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана!» — сообщил Хинштейн.

Ранее в Курской области уже фиксировались жертвы в результате атак украинских беспилотников: в Беловском и Глушковском районах погибли три человека, еще трое получили ранения. Тогда удары также были нанесены по гражданским автомобилям, а пострадавшим оказывали медицинскую помощь в региональных больницах.

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В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины по Рыльскому и Льговскому районам Курской области пострадали семь человек, в том числе двое детей. Об этом 30 мая сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. «К сожалению, пострадали семеро человек. В Рыльскую ЦРБ сейчас доставляется семья из 4-х человек, среди них дети 13-ти и 16-ти лет. Еще двое женщин и один мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана!» — сообщил Хинштейн. Ранее в Курской области уже фиксировались жертвы в результате атак украинских беспилотников: в Беловском и Глушковском районах погибли три человека, еще трое получили ранения. Тогда удары также были нанесены по гражданским автомобилям, а пострадавшим оказывали медицинскую помощь в региональных больницах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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