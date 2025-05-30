В Иркутской области вспыхнул крупный пожар в локомотивном депо

Пожар площадью 2 тыс. м. ликвидируют в Иркутской области
В Иркутской области произошел крупный пожар в локомотивном депо, сообщает Главное управление МЧС РФ по региону 30 мая. По данным ведомства, возгорание удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров.
«В городе Тайшете горит локомотивное депо. Сотрудники ведомства локализовали пламя на 2 тыс. квадратах. К тушению привлечен пожарный поезд», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.
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