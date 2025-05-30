30 мая 2025

В Иркутской области вспыхнул крупный пожар в локомотивном депо

В Иркутской области горит локомотивное депо
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар площадью 2 тыс. м. ликвидируют в Иркутской области
Пожар площадью 2 тыс. м. ликвидируют в Иркутской области Фото:

В Иркутской области произошел крупный пожар в локомотивном депо, сообщает Главное управление МЧС РФ по региону 30 мая. По данным ведомства, возгорание удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров.

«В городе Тайшете горит локомотивное депо. Сотрудники ведомства локализовали пламя на 2 тыс. квадратах. К тушению привлечен пожарный поезд», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

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В Иркутской области произошел крупный пожар в локомотивном депо, сообщает Главное управление МЧС РФ по региону 30 мая. По данным ведомства, возгорание удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров. «В городе Тайшете горит локомотивное депо. Сотрудники ведомства локализовали пламя на 2 тыс. квадратах. К тушению привлечен пожарный поезд», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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