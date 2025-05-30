30 мая 2025

Четверть миллиарда пчел вырвались на свободу в США после ДТП

В США на свободу выбежали 250 миллионов пчел
© Служба новостей «URA.RU»
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Четверть миллиардов пчел вырвались на свободу в США
Четверть миллиардов пчел вырвались на свободу в США Фото:

В округе Уотком (штат Вашингтон, США) около 250 миллионов пчел оказались на свободе после опрокидывания грузовика с ульями. Об этом сообщает офис шерифа округа Уотком на официальной странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит Meta — признана экстремистской).

«Двести пятьдесят миллионов пчел теперь на свободе... Избегайте местности по причине возможного распространения пчел по местности и их роения», — говорится в обращении шерифа. Власти предупреждают жителей об опасности и рекомендуют не приближаться к месту ЧП.

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В округе Уотком (штат Вашингтон, США) около 250 миллионов пчел оказались на свободе после опрокидывания грузовика с ульями. Об этом сообщает офис шерифа округа Уотком на официальной странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит Meta — признана экстремистской). «Двести пятьдесят миллионов пчел теперь на свободе... Избегайте местности по причине возможного распространения пчел по местности и их роения», — говорится в обращении шерифа. Власти предупреждают жителей об опасности и рекомендуют не приближаться к месту ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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