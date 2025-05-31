Актриса, снявшаяся в легендарном сериале, умерла в США

Американская актриса Лоретта Суит умерла в возрасте 87 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Знаменитой актрисы не стало на 88-ом году жизни
Знаменитой актрисы не стало на 88-ом году жизни Фото:

Актриса Лоретта Суит скончалась в США на 88-м году жизни. Об этом сообщила голливудская пресса со ссылкой на данные полиции Нью-Йорка. Самой значимой для нее была роль майора Маргарет Халиган в сериале «Чертова служба в госпитале Мэш», который транслировался на канале CBS с 1972 по 1983 годы.

«Лоретта Суит умерла вскоре после полуночи в пятницу. Предположительно — по естественным причинам у себя дома в Нью-Йорке», — указано в публикации The Hollywood Reporter.

Суит в последние годы активно занималась общественной деятельностью. В 2016 году она основала некоммерческую организацию SwitHeart Animal Alliance для борьбы с жестоким обращением с животными. Часть своих доходов от работы в кино и театре актриса направляла на поддержку именно той инициативы.

Одной из наиболее заметных ролей Суит стала — Элис в фильме «Гонки с дьяволом». Также зрители могли видеть ее в образе журналистки Полли Рид в киноленте «S.O.B».

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Актриса Лоретта Суит скончалась в США на 88-м году жизни. Об этом сообщила голливудская пресса со ссылкой на данные полиции Нью-Йорка. Самой значимой для нее была роль майора Маргарет Халиган в сериале «Чертова служба в госпитале Мэш», который транслировался на канале CBS с 1972 по 1983 годы. «Лоретта Суит умерла вскоре после полуночи в пятницу. Предположительно — по естественным причинам у себя дома в Нью-Йорке», — указано в публикации The Hollywood Reporter. Суит в последние годы активно занималась общественной деятельностью. В 2016 году она основала некоммерческую организацию SwitHeart Animal Alliance для борьбы с жестоким обращением с животными. Часть своих доходов от работы в кино и театре актриса направляла на поддержку именно той инициативы. Одной из наиболее заметных ролей Суит стала — Элис в фильме «Гонки с дьяволом». Также зрители могли видеть ее в образе журналистки Полли Рид в киноленте «S.O.B».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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