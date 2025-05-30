Путин включил Россию в гонку за передовыми лекарствами

Президент Владимир Путин направил дополнительные силы на обеспечение россиян лекарствами и создание новых препаратов. Эту тему глава государства поднял на совещании с постоянными членами Совета Безопасности 30 мая. Как объяснили эксперты URA.RU, Россия намерена стать лидером в передовых фармацевтических нишах, одна из них — таблетки против старения.
«У нас в повестке дня оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности сегодня вроде бы сугубо мирные вопросы — вопросы здравоохранения. Но обеспечение суверенитета, безопасности России, особенно связанное с обеспечением лекарственными препаратами, — вопрос не праздный в сегодняшних условиях», — сказал Путин и передал слово вице-премьеру Татьяне Голиковой. Далее заседание проходило в закрытом режиме.
Голикова 28 мая сообщила на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», что российские ученые в 2028-2030 годах планируют получить и внедрить препараты, замедляющие старение клеток. Вице-премьер также назвала приоритетными технологии, позволяющие установить биологический возраст человека.
Создание таблеток от старения — одно из самых перспективных направлений в мире на ближайшие годы, считает эксперт в области здравоохранения, бывший гендиректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко. «Во всех странах те, у кого есть власть и деньги, заинтересованы в разработке технологий или лекарств, которые замедляют старение, потому что, как правило, это люди уже пожилого возраста. Стимул очень большой, но тема борьбы со старением очень сложная», — заявил собеседник URA.RU.
Фактически мы вступаем в соревнование с самой природой, продолжил эксперт. Пока в мире нигде не говорят об изобретении таких таблеток, России нужно вести работу на этом направлении, «хотелось бы, чтобы у нас это получилось», но на это потребуются большие затраты, причем не только финансовые, отметил Прохоренко.
По его мнению, обеспечение России лекарствами зависит прежде всего от развития науки, именно на ней нужно делать акцент. Помимо того, что сохраняется зависимость от зарубежных фармсубстанций, необходимых для выработки медикаментов, Россия производит очень мало лекарственных молекул (своих оригинальных препаратов. — Прим. Ред.), а на их разработку может уходить от нескольких до десятков лет. «Пока наше отставание по фармацевтической науке достаточно большое», — констатировал Прохоренко.
При этом выпуск таблеток в стране растет, на это указывают данные Росстата. В январе-апреле 2025 года производство лекарств и материалов выросло на 17,3% по сравнению с прошлым годом. Это второй из самых быстрорастущих видов обрабатывающей промышленности.
“От лекарственного обеспечения зависит прибавка к ожидаемой продолжительности жизни. Особенно это касается хронических заболеваний сердца, легких, которые требуют именно консервативной медикаментозной терапии”, — заявил Прохоренко.
России практически невозможно полностью заменить все зарубежные лекарства, но такая задача и не стоит, уверен доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета Владимир Тимошилов. «Речь идет не об импортозамещении, а о технологическом суверенитете, своем месте в мировом фармрынке. У нас есть своя перспективная доля, свои ниши, которые мы займем как лидеры. Есть классы препаратов, вещества, где наши разработки — передовые. Что-то мы закупаем, но другое мы делаем лучше других», — заключил собеседник URA.RU.
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