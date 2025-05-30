30 мая 2025

Трамп объявил о введении пошлин на сталь до 50%

Трамп заявил о повышении импортных пошлин на сталь до 50%
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп поднял пошлины на сталь
Трамп поднял пошлины на сталь Фото:

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении импортных пошлин на сталь до 50% с 1 июня 2025 года. Об этом он сообщил во время визита на завод компании US Steel в Пенсильвании, передает агентство Reuters.

«Мы собираемся ввести 25-процентное увеличение. Мы собираемся поднять пошлины на сталь в США с 25% до 50%, что еще больше укрепит сталелитейную промышленность в США», — заявил Трамп на встрече с рабочими предприятия.

Ранее Дональд Трамп уже предлагал ввести 50-процентные пошлины на товары из Евросоюза, обвиняя ЕС в создании торговых барьеров и несправедливых условиях для американских компаний. По его словам, переговоры между Вашингтоном и Брюсселем не дали ощутимых результатов, что стало причиной для ужесточения тарифной политики США.

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Президент США Дональд Трамп объявил о повышении импортных пошлин на сталь до 50% с 1 июня 2025 года. Об этом он сообщил во время визита на завод компании US Steel в Пенсильвании, передает агентство Reuters. «Мы собираемся ввести 25-процентное увеличение. Мы собираемся поднять пошлины на сталь в США с 25% до 50%, что еще больше укрепит сталелитейную промышленность в США», — заявил Трамп на встрече с рабочими предприятия. Ранее Дональд Трамп уже предлагал ввести 50-процентные пошлины на товары из Евросоюза, обвиняя ЕС в создании торговых барьеров и несправедливых условиях для американских компаний. По его словам, переговоры между Вашингтоном и Брюсселем не дали ощутимых результатов, что стало причиной для ужесточения тарифной политики США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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