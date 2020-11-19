В ХМАО новый абсолютный рекорд по смертности от коронавируса

В ХМАО за сутки от коронавируса умерло девять человек, это самое высокое значение за все время пандемии. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 203 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 352 человека [9 человек за сутки]. За сутки излечились 247 человек, за весь период пандемии — 27 210 югорчан», — публикует обновленные данные оперштаб. По городам и районам число новых больных распределилось следующим образом:
- Сургут — 30;
- Нижневартовск — 25;
- Ханты-Мансийск — 24;
- Нефтеюганск — 11;
- Сургутский район — 10;
- Когалым — 10;
- Радужный — 9;
- Кондинский район — 9;
- Ханты-Мансийский район — 8;
- Нефтеюганский район — 8;
- Югорск — 8;
- Советский район — 7;
- Белоярский район — 7;
- Нягань — 6;
- Урай — 6;
- Мегион — 5;
- Октябрьский район — 5;
- Покачи — 5;
- Лангепас — 4;
- Пыть-Ях— 3;
- Нижневартовский район — 2;
- Березовский район — 1.
Состояние 152 пациентов тяжелое, 114 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 107,88%. На момент выявления у 106 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 88 зафиксирована пневмония, у 9 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,99.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО 11 ноября от коронавируса умерло восемь человек. Тогда это было самое высокое значение за первую и вторую волну коронавируса.