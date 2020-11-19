В ХМАО новый абсолютный рекорд по смертности от коронавируса

ХМАО обновил рекорд по коронавирусу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО за сутки от коронавируса умерло девять человек, это самое высокое значение за все время пандемии. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 203 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 352 человека [9 человек за сутки]. За сутки излечились 247 человек, за весь период пандемии — 27 210 югорчан», — публикует обновленные данные оперштаб. По городам и районам число новых больных распределилось следующим образом:

Сургут — 30;

Нижневартовск — 25;

Ханты-Мансийск — 24;

Нефтеюганск — 11;

Сургутский район — 10;

Когалым — 10;

Радужный — 9;

Кондинский район — 9;

Ханты-Мансийский район — 8;

Нефтеюганский район — 8;

Югорск — 8;

Советский район — 7;

Белоярский район — 7;

Нягань — 6;

Урай — 6;

Мегион — 5;

Октябрьский район — 5;

Покачи — 5;

Лангепас — 4;

Пыть-Ях— 3;

Нижневартовский район — 2;

Березовский район — 1.

Состояние 152 пациентов тяжелое, 114 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 107,88%. На момент выявления у 106 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 88 зафиксирована пневмония, у 9 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,99.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО 11 ноября от коронавируса умерло восемь человек. Тогда это было самое высокое значение за первую и вторую волну коронавируса.