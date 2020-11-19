19 ноября 2020
18 ноября 2020

В ХМАО новый абсолютный рекорд по смертности от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения экстренных служб, аэропорта имени Игоря Курчатова. Челябинск, носилки, эпидемия, защитная одежда, изоляционный бокс, коронавирус
ХМАО обновил рекорд по коронавирусу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО за сутки от коронавируса умерло девять человек, это самое высокое значение за все время пандемии. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 203 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 352 человека [9 человек за сутки]. За сутки излечились 247 человек, за весь период пандемии — 27 210 югорчан», — публикует обновленные данные оперштаб. По городам и районам число новых больных распределилось следующим образом:

  • Сургут — 30;
  • Нижневартовск — 25;
  • Ханты-Мансийск — 24;
  • Нефтеюганск — 11;
  • Сургутский район — 10;
  • Когалым — 10;
  • Радужный — 9;
  • Кондинский район — 9;
  • Ханты-Мансийский район — 8;
  • Нефтеюганский район — 8;
  • Югорск — 8;
  • Советский район — 7;
  • Белоярский район — 7;
  • Нягань — 6;
  • Урай — 6;
  • Мегион — 5;
  • Октябрьский район — 5;
  • Покачи — 5;
  • Лангепас — 4;
  • Пыть-Ях— 3;
  • Нижневартовский район — 2;
  • Березовский район — 1.

Состояние 152 пациентов тяжелое, 114 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 107,88%. На момент выявления у 106 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 88 зафиксирована пневмония, у 9 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,99.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО 11 ноября от коронавируса умерло восемь человек. Тогда это было самое высокое значение за первую и вторую волну коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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