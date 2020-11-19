Больничный лист челябинцу продлять не стали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Житель Копейска остался без оплачиваемого больничного, пока ждал результатов теста на COVID. Сейчас в ситуации разбираются минздрав Челябинской области совместно с региональным Роспотребнадзором, передает корреспондент URA.RU.

«Меня 23 октября тестировали на работе, пришел положительный ответ. Вся семья с 26 октября ушла на самоизоляцию, были выписаны больничные. 5 ноября у мужа взяли тест, а уже 8 ноября, в воскресенье, мужа выписали с больничного без предупреждения. Они заявили, что оснований для продления нет», — рассказала URA.RU супруга мужчины Юлия Толстова.

Женщина указала, что для выхода на работу работодатель мужа потребовал отрицательные результаты теста на COVID, а также больничный лист. Мужчина дождался результатов анализа, которые были готовы к 17 ноября, и сейчас добивается продления листка нетрудоспособности.

Согласно постановлению главного санитарного врача всем контактным по COVID необходимо самостоятельно уйти на самоизоляцию, тесты теперь необязательны. На этот период человеку предоставляется лист нетрудоспособности. Однако это постановление начало действовать также с 17 ноября.

«Мы будем разбираться в ситуации совместно с врачами ГБ№1 Копейска. Судя по описанной ситуации, схема передачи данных между Роспотребнадзором и медучреждением дала сбой. У медиков есть четкие алгоритмы действий, которые не были выполнены верно», — пояснили в пресс-службе минздрава региона.