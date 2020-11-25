В ХМАО на мэрию подали в суд за лоббирование бизнес-интересов

Разбирательство по контракту перекочевало из УФАС ХМАО в окружной Арбитражный суд Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предприниматель Евгений Городилов намерен через Арбитражный суд ХМАО отсудить у администрации поселка Белый Яр (Сургутский район) порядка 20 миллионов рублей за ранее расторгнутый с ним контракт по уборке улиц от снега. Его позицию поддерживает югорское управление федеральной антимонопольной службы, о чем URA.RU сообщил сам бизнесмен.

Компания Городилова «Интеграция» выиграла тендер на уборку улиц от снега в поселке на 2019 и 2020 год. Однако разорвать его пришлось буквально спустя месяц с начала исполнения. «К нам постоянно предъявлялись какие-то претензии, после окончания рабочего дня заваливали заявками от жителей с требованием в срочном порядке расчистить какие-то участки от снега. Хотя от ГИБДД нареканий не было. В итоге, после наложения миллионных штрафов мы пошли на расторжение договора. Администрация объявила в поселке чрезвычайную ситуацию и заключила контракт с другой компанией без проведения торгов», — рассказал предприниматель.

В югорском УФАС усмотрели в этой ситуации нарушение антимонопольного законодательства, глава Белого Яра Елена Никифорова была оштрафована на 20 тысяч рублей, уточнили там корреспонденту URA.RU. Сейчас Городилов планирует отсудить у поселковой администрации порядка 20 млн рублей в качестве упущенной выгоды. Заседание в арбитражном суде ХМАО назначено на 22 декабря. Глава Белого Яра не ответила на звонки журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Никифорова стала фигурантом уголовного дела из-за того, что раздала порядка двух десятков квартир под служебное жилье вместо льготников. Затем появлялась информация о том, что она готовится уйти в отставку, однако чиновница по-прежнему остается на своем посту.