Депутат Курганской облдумы подал в суд на ветеранов Афганистана

В Кургане усилился раскол между ветеранами Афганистана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской облдумы, председатель общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» Константин Гладковский подал в суд на участников войны. Ответчики — те, кто подписал обращение, направленное властям. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров, знакомых с ситуацией.

«Гладковский подал иск о защите чести и достоинства. Он считает, что участники войны опорочили его. Вместо того, чтобы уладить конфликт внутри организации, ответить на претензии по поводу расходования средств и так далее, он подал в суд», — рассказал источник.

В Курганском городском суде информацию об иске Гладковского подтвердили. «Дело уже рассматривается. Состоялось первое заседание. Следующее назначено на 15 декабря», — отметили в суде.

Другой осведомленный источник отметил, что письмо подписали 40 человек. «Есть информация, что этим людям поступают звонки. Их настоятельно просят изменить точку зрения на ситуацию и отказаться от подписей», — уточнил один из ветеранов. По его данным, большинство тех, кто подписал обращение, уверены в своей правоте.

Получить комментарии депутата URA.RU не удалось. Телефон абонента был постоянно занят либо недоступен.

Ранее агентство сообщало, что зауральские ветераны Афганистана написали обращение на имя губернатора Курганской области Вадима Шумкова и председателя облдумы Дмитрия Фролова. В письме они просили проверить работу председателя общественной организации Гладковского, который тогда выдвигался в облдуму. В организации, по мнению подписавших обращение, не налажена работа ревизионной комиссии и патриотическая деятельность с молодежью.