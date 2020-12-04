Пермский завод-банкрот вернул имущество, утраченное 10 лет назад

Пермский завод им. Дзержинского (ЗиД), находящийся в стадии банкротства, смог вернуть имущество, над которым потерял контроль несколько лет назад. Решение вынес Арбитражный суд Пермского края по заявлению бывшего конкурсного управляющего заводом Александра Еремина.
«Возвратить ФГУП „Машиностроительный завод им Дзержинского“ оборудование», — говорится в решении суда. Речь идет о теплоэнергетическом оборудовании котельной. В 2009 году завод продал его компании «Пермский край» за 6 млн рублей, а оно в свою очередь, перепродало его ООО «Регион».
Руководителями данной организации в разное время являлись Егор Заворохин, Денис и Максим Овчинниковы (отец и сын). Все трое были осуждены за хищения с ЗиДа (Заворохин был директором завода период с 2009-го по 2011 год).
В результате совершенной сделки здание котельной осталось в собственности завода-должника, а находящееся в нем оборудование перешло в собственность «Региона». Впоследствии имущество перепродавалось другим юрлицам, но суд признал эти сделки ничтожными.
В 2010 году по решению суда ЗиД признан банкротом. Имущество предприятия выставлено на торги из-за долгов. URA.RU рассказывало, что осенью на предприятии сменилось руководство: новым конкурсным управляющим завода стал Лев Шляпин, а исполнительным директором Александр Голец.
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