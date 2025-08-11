Пермский мэр пожаловался на детей-вандалов, разгромивших городской фонтан

Мэр Березников пожаловался на малолетних вандалов, разрушивших фонтан в парке
Мэр Березников (Пермский край) Алексей Казаченко пожаловался на малолетних вандалов, которые разгромили фонтан в городском парке. Утром 11 августа место происшествия было осмотрено.

«Ночью группа несовершеннолетних повредила фонтан на центральной аллее городского парка и разбила декоративные осветительные столбы у входа на детскую площадку. Сложно сдержать эмоции, сталкиваясь с подобным отношением к общественному имуществу. Несмотря на значительные усилия и вложенные ресурсы в благоустройство городской среды — обновление дворовых территорий, детских и спортивных площадок — необходимость воспитания бережного отношения к результатам этого труда по-прежнему актуальна», — написал Казаченко в соцсети ВКонтакте. 

Мэр добавил, что благодаря системе городского видеонаблюдения установить личность нарушителей возможно, однако это не гарантирует предотвращения подобных инцидентов в будущем. В правоохранительные органы уже направлено соответствующее заявление.

