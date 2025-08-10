10 августа 2025

Почти 400 человек борются за депутатские места в Пермском крае

Почти все выдвинувшиеся кандидаты получили регистрацию на выборах
Почти все выдвинувшиеся кандидаты получили регистрацию на выборах

Избирательные комиссии зарегистрировали 376 человек на выборы депутатов дум в Пермском крае. Всего выдвинулись 389 человек, то есть отказы в регистрации получили всего 3%, сообщает в своем telegram-канале избирком Прикамья

«Основной причиной отказа по-прежнему, является установление факта сокрытия сведений о своей судимости: девять случаев (по три — „Справедливая Россия“ и кандидаты-самовыдвиженцы, 2 — ЛДПР, 1 — КПРФ). Еще четыре случая отказов — недостаточное число достоверных подписей, собранных в поддержку кандидата», — говорится в сообщении.

Всего в сентябре буде разыграно 140 мандатов. Основные выборы пройдут в Березниках, Барде, Елово, Карагае, Кишерти, Куеде, Сиве, Частых. В Горнозаводске, Кизеле и Лысьве будут довыборы.

По словам бывшего вице-спикера заксобрания Прикамья и члена Общественной палаты региона Игоря Папкова, он «никогда не видел столь открытой, прозрачной и публичной процедуры выдвижения и регистрации». А в выборах участвует с 1986 года.

«Отмечу, что я лично и аппарат Уполномоченного по правам человека в Прикамье принимал активное участие в мониторинге процесса регистрации кандидатов. Могу с уверенностью констатировать, что были соблюдены все принципы легитимности, прозрачности и публичности, а также равных возможностей для всех кандидатов!» — отмечает уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко.

