10 августа 2025

Пермяки ринулись скупать квартиры в новостройках

В Перми продажи квартир в новостройках выросли на 30%
В июне было продано более 500 квартир в новостройках Перми
В июне было продано более 500 квартир в новостройках Перми

В июле 2025 года в Перми увеличилось количество проданных квартир на первичном рынке. По сравнению с июнем этого же года число сделок выросло на 30,6%, рассказали аналитики сервиса «Объектив. РФ» в своем telegram-канале.

«За июнь-июль 2025 года значительный рост количества сделок по договорам долевого участия на фоне остальных городов показала Пермь (+30,6%). Всего было продано 562 квартиры. Еще больше этот показатель увеличился только в Тюмени (+35,5%)», — сообщили аналитики.

По мнению экспертов, во втором полугодии 2025 года спрос на жилье в новостройках продолжит восстанавливаться. При этом аналитики не одиждают резкого интереса к покупке квартир, как это было в 2024 году.

