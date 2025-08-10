Пермяки ринулись скупать квартиры в новостройках

В июле 2025 года в Перми увеличилось количество проданных квартир на первичном рынке. По сравнению с июнем этого же года число сделок выросло на 30,6%, рассказали аналитики сервиса «Объектив. РФ» в своем telegram-канале.
«За июнь-июль 2025 года значительный рост количества сделок по договорам долевого участия на фоне остальных городов показала Пермь (+30,6%). Всего было продано 562 квартиры. Еще больше этот показатель увеличился только в Тюмени (+35,5%)», — сообщили аналитики.
По мнению экспертов, во втором полугодии 2025 года спрос на жилье в новостройках продолжит восстанавливаться. При этом аналитики не одиждают резкого интереса к покупке квартир, как это было в 2024 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!