В Соликамске на 595-летие города выступят Мария Зайцева и Стас Костюшкин

В Пермском крае состоялось заседание организационного комитета, посвященное подготовке к празднованию 595-летия города Соликамска и Дня шахтера. Хедлайнерами события вечером 23 августа станут Мария Зайцева — одна из двух основательниц и лидеров дуэта «#2Маши», а также Стас Костюшкин. Они выступят на главной сцене, а с 22:00 до 23:00 гостей ожидает дискотека. Об этом сообщил глава Соликамского муниципального округа Александр Русанов.
«Торжественные мероприятия будут проходить в течение трех дней. Открытие праздничной программы запланировано на 22 августа в микрорайоне Боровая — в День Государственного флага Российской Федерации. Например, в музее-заповеднике „Сользавод“ для гостей будут организованы театрализованные экскурсии, а также концертные выступления творческих коллективов, среди которых детские и взрослые ансамбли. Также стартует трехдневная серия речных прогулок на теплоходе „Юнга Камы“ от причала на Слободе солеваров. При благоприятных погодных условиях будет предоставлена возможность подняться на воздушном шаре», — написал мэр в соцсети «ВКонтакте».
Ключевые праздничные события намечены на 23 августа. Главная сцена будет установлена на Воскресенской площади, где концертная программа начнется в 14:30. Традиционно праздничные мероприятия охватят все площадки архитектурно-исторического центра Соликамска.
24 августа жители и гости Соликамска смогут посетить экскурсионные маршруты по историческому центру города. Вечером у моста влюбленных пройдет театрализованное представление под открытым небом, подготовленное местной молодежью, а днем музей-заповедник «Сользавод» приглашает всех желающих на сборные экскурсии.
