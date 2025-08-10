10 августа 2025

В Перми Мизулина впервые использовала мессенджер MAX для звонка SHAMAN

Мизулина заметила проблемы со связью в Перми
Мизулина заметила проблемы со связью в Перми

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина во время своего прибывания в Перми пожаловалась на работу приложений WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) и Telegram. Она была вынуждена использовать мессенджер MAX, чтобы связаться с артистом Ярославом Дроновым, известным под именем SHAMAN. Об этом Мизулина рассказала в своем telegrm-канале.

«У меня в Перми не работают вообще звонки в WhatsApp* и Telegram. Поэтому сегодня утром с Ярославом (SHAMAN) сначала общались по обычной связи, а потом затестили видеозвонок в MAX. Очень даже качеством ничем не уступает», — сообщила Мизулина.

Это не первая жалоба Мизулиной на работу приложений в Перми. Ранее она заметила, что у нее стали медленнее загружаться кружки в Telegram. Глава Лиги безопасного интернета прилетела в краевую столицу, чтобы выступить в качестве члена жюри на «Летнем Кубке» КВН, который прошел 10 августа, и встретиться с учащимися школ, студентами и педагогами 11 августа.

*Деятельность компании Meta (владеет WhatsApp) в России запрещена как экстремистская.

