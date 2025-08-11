В Пермском крае стало больше отцов в декретном отпуске

В 2025 году в Пермском крае почти вдвое увеличилось количество отцов, воспользовавшихся правом на отпуск по уходу за ребенком. Речь идет о 3145 трудоустроенных мужчинах.
«Они оформили отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Тогда как в 2024 году аналогичной возможностью воспользовались только 1700 отцов», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на реготделение Социального фонда России.
В Социальном фонде России по Пермскому краю уточнили, что в 2025 году ежемесячные выплаты по уходу за ребенком получают порядка 22 тысяч жителей региона. Минимальный размер данной поддержки составляет 10 103,83 рубля.
Отмечается также, что оформить ежемесячное пособие по уходу за ребенком могут не только родители, но и другие родственники либо официальные опекуны при условии наличия трудоустройства и осуществления ухода за ребенком до полутора лет.
