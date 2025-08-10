Судебные органы инициировали проведение экспертной оценки в рамках иска, поданного администрацией Свердловского района Перми. Администрация настаивала на признании девятиэтажного долгостроя на Лодыгина, 44а незаконной постройкой, а также его сносе. Здание возводилось под торговый центр.
«Однако 31 июля было принято решение о назначении комплексной строительно-технической и землеустроительной экспертизы, которую проведут эксперты ФБУ „Пермская лаборатория судебной экспертизы“ Министерства юстиции Российской Федерации. Застройщиком объекта выступает ООО „СМУ №11“. До получения результатов экспертизы судебное производство по данному делу приостановлено», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».
Перед экспертами поставлены задачи по определению текущего состояния объекта, степени его готовности, соответствия техническим характеристикам, изложенным в проектной документации. Кроме того, специалистам предстоит оценить возможность приведения строения в соответствие с установленными параметрами, его соответствие строительным и градостроительным стандартам, а также установить, представляет ли объект угрозу для жизни и здоровья граждан.
Здание торгового центра на Лодыгина, 44а представляет собой недостроенное сооружение общей площадью 15,5 тысяч квадратных метров. Категория разрешенного использования участка — строительство торгово-развлекательного центра. Согласно сервису 2ГИС, объект имеет переменную этажность: восемь и десять этажей. О начале строительства сообщалось более десяти лет назад.
В ряде СМИ ранее фигурировала информация о планах группы компаний «Борвиха» (инициатора строительства коттеджного поселка в Акуловском) по возведению торгово-развлекательного комплекса «Победа» с кинотеатром, который изначально предполагался как пятиэтажный объект с мансардой. Весной 2024 года ООО «СМУ №11» получило положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по строительству ТРЦ на улице Лодыгина, 44а. По сведениям Единого государственного реестра экспертиз, одобрение получила скорректированная проектная документация для данного объекта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!