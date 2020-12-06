Венедиктов раскрыл, зачем Чубайса сняли с должности

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Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, чубайс анатолий, портрет
Алексей Венедиктов считает, что Анатолий Чубайс будет налаживать отношения с администрацией Джо Байдена Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс назначен на пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями, чтобы наладить отношения с администрацией избранного президента США Джо Байдена. Такое мнение выразил журналист, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Назначение Чубайса — это такое признание Байдена президентом. То есть на всякий случай», — рассказал Венедиктов в эфире радио «Эхо Москвы». Он считает, что Чубайс станет ответственным за связи с администрацией Байдена.

Венедиктов подчеркнул, что у России нет связи с Демократической партией, от которой избирался Байден. По словам журналиста, назначение Чубайса на пост спецпредставителя президента было предсказано политологами. Венедиктов считает, что экс-глава «Роснано» в прошлом успешно налаживал связи с Хиллари Клинтон, которая является членом партии демократов.

Ранее Байден рассказал, что церемония инаугурации президента США пройдет 20 января, передает RT. Она состоится с соблюдением противоэпидемических мер.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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