Он брал взятки с пациентов за проведение операции вне очереди Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В ХМАО возбудили уголовное дело в отношении заведующего ортопедическим отделением Сургутской клинической травматологической больницы. По версии следствия, врач потребовал от пациента-инвалида 140 тысяч рублей за проведение операции вне очереди. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

«Подозреваемый, являясь медицинским работником, потребовал от обратившегося на прием жителя Сургутского района, являющегося инвалидом, взятку в размере 140 тысяч рублей за внеочередное проведение операции по протезированию тазобедренного сустава», — рассказывают в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что инвалид не обратился в полицию, потому что боялся остаться без медицинской помощи. Таким же образом врач получил деньги еще от двоих пациентов — 180 и 190 тысяч рублей. Но одному из них вернул 30 тысяч — в качестве скидки за преклонный возраст.

В ходе обыска, у заведующего отделением в кабинете нашли 1 млн 200 тысяч рублей, а у него дома — еще 2 млн 500 тысяч рублей. Также на счетах врача обнаружено 17 млн рублей и 6 квартир по всей России. Учитывая, что денежные средства врача и его супруги явно не соответствуют уровню дохода, следователи проверяют возможность других фактов взятки.

Ранее URA.RU писало, что в правительстве ХМАО коррупционный скандал. Директор департамента промышленности ХМАО Андрея Шиповалов попался на взятке.