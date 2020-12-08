Новым врио главы Сургута станет Алексей Жердев
Временно исполняющим обязанности главы Сургута станет Алексей Жердев. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Жердев пока будет временно исполняющим обязанности главы города. В мэрии пока все ближайшее окружение находится в шоке», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что передача полномочий должна произойти сегодня. В новом для себя качестве Жердев приступит к работе с 10 декабря.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута подал в отставку. Он об этом известил горожан через свой Instagram.
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