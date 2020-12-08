08 декабря 2020
07 декабря 2020

В администрации Сургута назначен временный преемник мэра. «Все в шоке»

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комиссии по выбору руководителя управления физической культуры и спорта. Сургут , жердев алексей
Новым врио главы Сургута станет Алексей Жердев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Временно исполняющим обязанности главы Сургута станет Алексей Жердев. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Жердев пока будет временно исполняющим обязанности главы города. В мэрии пока все ближайшее окружение находится в шоке», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что передача полномочий должна произойти сегодня. В новом для себя качестве Жердев приступит к работе с 10 декабря.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута подал в отставку. Он об этом известил горожан через свой Instagram.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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