Зоозащитники заявили, что тюменец расправился со щенком в начале декабря (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Тюмени Эльвира Герасименко написала петицию к генеральной прокуратуре РФ с требованием наказать мужчину, жестокого расправившегося с собственной собакой. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU. На данный момент, под обращением подписалось более 400 человек.

«Об этой ситуации мы узнали из соцсетей. Но пост об убийстве щенка администраторы быстро удалили. Там произошла следующая ситуация: девушка взяла щенка породы той-терьер. А ее мужу он начал мешать. Мужчина начал его систематически избивать, и в какой-то момент животное этого не выдержало. Мы узнали адрес, где это все произошло и забрали тело собаки. Его мы отвезли на экспертизу в ветеринарную клинику» — пояснила Герасименко URA.RU.

По ее словам, хозяин погибшего щенка пояснил, что животное застряло в диване. Тюменец якобы пытался его вытащить, и случайно нанес травмы. Но, по словам Герасименко, результаты экспертизы говорят о том, что удары собаке наносились акцентированно. «Там разбита лобная кость, раздроблен череп. То есть, все говорит о том, что он его не диваном прижал, а бил головой, либо с силой кинул на пол или в стену», — отметила тюменка в беседе с агентством.

Она добавила, что, помимо петиции, одна из активисток написала на хозяина щенка заявление в полицию. Сама Герасименко также собирает документы для того, чтобы обратиться в правоохранительные органы.