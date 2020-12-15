В крупных городах ЯНАО продолжают умирать больные коронавирусом

В больницах ЯНАО остаются более 1000 пациентов с COVID и пневмониями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в ЯНАО коронавирус стал причиной смерти еще двух человек. По информации окружного оперативного штаба, жертвами инфекции стали жители Салехарда и Ноябрьска.

«Летальные случаи: Ноябрьск, женщина, 72 года, Салехард, женщина, 69 лет, мужчина, 79 лет», — говорится в сводке ямальского оперативного штаба. Больше всего заболевших за сутки в Пуровском районе (28 человек), в Надымском районе (27 человек), а также в Ноябрьске и Новом Уренгое (по 26 человек). Всего в ЯНАО лабораторно подтверждено 192 новых случая COVID.

Выздоровление отмечено у 224 пациентов. В больницах остаются 1070 человек с COVID-19 и внебольничными пневмониями, из них 57 находится в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом.

За весь период пандемии жертвами коронавируса в ЯНАО стали 294 человека. Всего коронавирус подтвердился у почти 29,4 тысяч человек, выздоровели 21,4 тысячи человек.

Между тем, в течение последнего месяца средняя заболеваемость в ЯНАО держится на отметке в 193 случая в сутки, что подтверждает факт выхода региона на «плато» по коронавирусу. Ранее сообщалось, что медицинские учреждения начали сворачивать резервные инфекционные отделения и возобновили плановый прием больных, в том числе узкопрофильными специалистами.