С УГМК разорвали контракт на строительство объекта Универсиады

В Верхней Пышме (столица УГМК) достраивать Дворец самбо будет свердловская компания Фото: Нина Калинина © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Дворец самбо в Верхней Пышме (Свердловская область) будет строить новый подрядчик — ООО «ЭнергоКомплекс» (Екатеринбург). Таковы результаты тендера на сайте госзакупок. Исполнитель сменился после того, как администрация Верхней Пышмы (заказчик работ) расторгла муниципальный контракт с изначальным подрядчиком строительства объекта Универсиады-2023 — инженерно-строительным центром УГМК.

«Генеральный подрядчик („ЭнергоКомплекс“) обязуется по заданию заказчика выполнить работы по строительству спортивного центра „Дворец самбо“ в Верхней Пышме, в соответствии с проектной документацией», — говорится в тексте контракта. Цена работ — 535,6 млн рублей. В сопроводительной документации также указано, что подрядчик должен закончить работы на площадке до 25 декабря 2022 года.

Администрация Верхней Пышмы весной 2018 года заключила контракт на строительство Дворца самбо с инженерно-строительным центром УГМК. Цена контракта на тот момент составляла 544,5 млн рублей. Объект должны были построить до конца 2020 года, но сейчас он готов менее чем 50%. В итоге местные власти расторгли контракт со структурой УГМК из-за увеличения сметной стоимости строительства.

Источник URA.RU в холдинге сообщил, что строительство Дворца Самбо УГМК не оставляет, а компания «ЭнергоКомплекс» связана с медниками. Однако, по данным из открытых источников, ООО «ЭнергоКомплекс» никак не связан с металлургической компанией.

Получить оперативные комментарии в пресс-службах УГМК и горадминистрации Верхней Пышмы не удалось. В холдинге попросили за объяснением ситуации обратиться в мэрию. В администрацию отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

Верхняя Пышма является столицей УГМК. Дворец самбо в городе станет объектом Универсиады 2023 года. Основной зал на втором этаже здания с тремя татами будет рассчитан на тысячу зрителей. В дворце предусмотрено два медиаэкрана и спортивное табло, тренажерный зал, музей спорта, кафетерий, раздевалки, комнаты отдыха и массажные кабинеты.