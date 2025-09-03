Екатеринбуржцы увидят пьесу легендарного кинорежиссера из США: и другие премьеры театра драмы

В Екатеринбурге театр драмы вводит в репертуар новые премьерные спектакли. Уже сейчас зрители могут познакомиться с работой о жизни героя ДНР и РФ Ольги Качуры, а в скором времени увидеть адаптацию постановки известного американского кинорежиссера Вуди Аллена. Все свежие постановки грядущего театрального сезона — в подборке URA.RU.
Спектакль «Корса»
С 15 августа екатеринбуржцы могут увидеть документальную драму от заслуженной артистки России Марины Савиновой. Основой сюжета стали реальные события из жизни единственной женщины-командира дивизиона реактивных установок ДНР Ольги Кочуры, которая погибла под обстрелами в Горловке в 2022 году. Спектакль раскрывает не только фронтовую биографию женщины-воина, но и ее судьбу как матери, прошедшей через тяжелые испытания в зоне спецоперации.
Премьерный показ прошел 15 августа. В следующий раз зрители увидят спектакль в конце сентября и начале октября.
Сказ-мюзикл «Камень»
Необычная для театра постановка затрагивает историю Екатеринбурга времен «лихих 90-х». Главный герой, Данила Зотов, возвращается из армии, где он получил волшебный дар. Как говорят создатели, на создание мюзикла их натолкнули сказы Павла Бажова, романы Алексея Иванова, стихи Бориса Рыжего и Майи Никулиной.
Первый показ состоялся 22 августа. Зрители могут увидеть постановку в Большом зале в конце сентября.
Моноспектакль «Непокорная»
Зрители увидят работу актрисы театра Алены Малковой. Она представит постановку о возлюбленной поэта Сергея Есенина — танцовщицы Айседоры Дункан. Известно, что премьера пройдет в октябре. Точная дата пока не называется.
Спектакль «Не от мира сего»
Спектакль создан по пьесе Александра Островского, которую он написал незадолго до смерти. Главная героиня Ксения Васильевна очень чувствительная, но близкие относятся к этому пренебрежительно, не понимая, что тем самым могут навредить девушке.
Премьера состоится 17 октября в Большой зале. Билеты уже появились в продаже.
«Бруклинская сказка»
Постановку пьесы Вуди Аллена, которую он представил миру четыре года назад, покажут и в драматическом театре. Пока известно, что спектакль будет походить на рождественские истории. Дата премьеры пока неизвестна.
В оригинале сюжет крутится вокруг главы мафиозного клана Сэла. Он устраняет лишь тех, чьи взгляды расходятся с его собственными, а семья представляет для него наивысшую ценность. Также герой убежден, что в мире не существует ничего, что нельзя было бы купить. Став владельцем похищенного шедевра Рафаэля, Сэл не догадывается, насколько стремительно это произведение искусства повлияет на вкусы, обычаи и саму жизнь его близких.
