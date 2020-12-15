Курганцы опасаются, что столб может упасть Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Кургана пожаловались на «падающие» электрические столбы, расположенные возле их дома в центре города на улице Володарского. Обращение с просьбой исправить ситуацию они опубликовали на правительственном сайте «Обратись». Городские власти пообещали исправить ситуацию, но уже в следующем году.

«Во дворе нашего дома имеется электрощитовая. Рядом с ней стоят столбы, которые наклонились. Рядом находится площадка. Небезопасно, если упадет», — написал заявитель. По его словам, ранее жители уже обращались с просьбами отремонтировать столбы, но результата это не принесло. «Мы, жильцы дома, просим принять необходимые меры для устранения данной проблемы», — говорится в обращении под названием «Падающие столбы».

В департаменте развития городского хозяйства администрации Кургана ответили заявителю, что специалисты административно-технической инспекции выезжали на осмотр столбов. «В результате осмотра установлено, что опоры наружного освещения находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Признаков аварийности не обнаружено. Необходимости в выправке опор в настоящее время нет», — отметили в мэрии. Устранить наклон столбов власти пообещали весной или летом 2021 года.

Курганцы боятся, что столб может упасть Фото: obratis.kurganobl.ru