20 декабря 2020
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Не все тюменцы получат «путинские» выплаты к Новому году

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторым тюменцам для получения выплаты нужно подать заявление, автоматически деньги им не переведут Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области некоторые родители не смогут автоматически получить выплату, которую к Новому году семьям обещал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает региональное отделение Пенсионного фонда. Заявления такие родители могут подать до 1 апреля.

«Заявление понадобится, если ребенок в семье появился после 1 июля текущего года, либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставляемых Пенсионным фондом в течение года. В этом случае в заявлении необходимо указать реквизиты банковского счета. Подать заявление на выплату можно на госуслугах, или в клиентских службах ПФР», — сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что обратиться за деньгами тюменцы могут до 1 апреля. Речь идет о выплате семьям с детьми до семи лет. Помощь от государства составит 5 000 рублей на каждого ребенка. Ранее эту выплату в ходе своей пресс-конференции анонсировал президент России. Тем, кто в этом году уже получал назначенную президентом помощь, перевод поступил автоматически.

«По предварительным данным, в Тюменской области единовременную выплату получат более 160 тысяч детей. В том числе и те, кто родился после выхода указа, то есть в период с 18 декабря 2020 года», — подчеркнули в тюменском отделении ПФР.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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