Губернатор Куйвашев озвучил планы по ограничениям в Новый год

По словам главы региона, эпидемиологическая ситуация зависит от соблюдения масочного режима и социальной дистанции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новые ограничения в новогодние праздники могут быть введены в Свердловской области, если эпидемиологическая ситуацию по коронавирусу в регионе будет ухудшаться. Об этом во время пресс-конференции сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

«Ситуация непростая. Сегодня предпосылок для ограничений, кроме тех, которые действуют, не планируется. Во многом это зависит от нас с вами. Насколько будем соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Введение ограничений всегда следствие неблагополучной эпидемиологической ситуации. У нас она контролируемая непростая. Если мы увидим, что ситуация развивается по негативному варианту, то безусловно будем обсуждать меры ограничительного характера. Но сейчас предпосылок таких нет», — отметил глава региона.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 54 539 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (данные на 21 декабря). За это время из больниц Среднего Урала было выписано 46 846 пациентов, умерло — 1 343 человек.