Курганский губернатор оценил работу мэрии Кургана

По мнению губернатора Вадима Шумкова (справа), команда мэра Андрея Потапова (слева) соответствует Кургану Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что мэрия Кургана соответствует городу. Об этом он сообщил 23 декабря на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Команда города Кургана соответствовала и сегодня соответствует, пока еще, в значительной степени, состоянию города Кургана. То, что я им запросы ставлю выше — это факт. Я так воспитан», — отметил Шумков. По его мнению, задачи должны быть выше возможностей.

Глава региона объяснил, что изначально новая команда мэрии формировалась, как команда выживания. По его словам, этой команде достался город с полуразрушенными коммуникациями, дворами и фасадами на центральных улицах. Он добавил, что тогда в городе были проблемы с экономикой, дорогами, ремонтом школ и детсадов.

По словам Шумкова, команда администрации работает самостоятельно. Он отметил, что вся команда мэрии состоит из жителей Кургана. «Ни одного из них я не привез с собой», — добавил Шумков.