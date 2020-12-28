В Перми после отставки министра проверяют сомнительные контракты

По данным источника, перед отставкой министру Игорю Никитину не дали подписать акты о выполненных работах Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

В министерстве информационного развития и связи Пермского края проверяют данные по контрактам на сумму около 600 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве края. Он пояснил, что руководство края не устраивает то, как исполняются контракты, заключенные отправленным в отставку министром Игорем Никитиным.

«Там сейчас претензий на 300 миллионов рублей по поставкам оборудования и еще на оказание услуг на такую же сумму. Подрядчики не получат эти деньги, если не исполнят обязательств по контрактам», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что проверку исполнения контрактов, заключенных экс-министром Никитиным, инициировал новый вице-премьер Алексей Черников.

Сообщается, что Никитину перед отставкой не дали возможность подписать акты выполненных работ по указанным контрактам. При этом изначально претензии были по контрактам на общую сумму, которая превышала миллиард рублей. В пресс-службе краевой администрации данную информацию оставили без комментариев.

URA.RU рассказывало, что министр Никитин ушел в отставку 25 декабря 2020 года. Сообщалось, что губернатор Дмитрий Махонин был недоволен работой министерства из-за неэффективного расходования средств.