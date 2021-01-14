После первой волны COVID-19 цены на такси в РФ выросли на 50-70%

В России зафиксирован рост цен на такси по сравнению с весной 2020-го Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Стоимость поездок на такси в РФ у крупнейших агрегаторов к концу 2020 года выросла на 50-70% по сравнению с концом весны — началом лета. К такому выводу пришли аналитики Bank of America (BofA).

«Цены на поездки в такси в России „восстановились“ в декабре в сравнении с маем—июнем, то есть выросли в Москве и регионах в среднем на 56% у „Яндекс.Такси“ и на 68% у „Ситимобила“», — пишет газета « Коммерсант» со ссылкой на отчет BofA. Для подсчетов, как отмечает издание, аналитики использовали показатели Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Воронежа и Ярославля.

Рост цен авторы исследования считают восстановлением рынка, а его участники объясняют сезонными факторами и возвращением пробок. Так, по словам одного из собеседников газеты на рынке агрегаторов такси, в 2020 году повышение стоимости поездок объяснялся не только сезонными и погодными акторами, но и влиянием пандемии. Весной и летом было меньше пробок, люди мало ездили, многие работали дистанционно. Поэтому в середине года повышенный коэффициент на поездки включался значительно реже. Кроме того, говорит другой источник издания, в ноябре—декабре этого года было значительно холоднее, чем в прошлом. Это повлияло на количество поездок и, соответственно, их стоимость.