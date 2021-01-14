Бывший курганский силовик получил должность в Крыму

В Курганской области Андрей Анохин работал в областном следственном управлении (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Комитет по противодействию коррупции Республики Крым возглавил Андрей Анохин. Сообщение о назначении было размещено 15 января на сайте правительства республики. До 2014 года Анохин работал в прокуратуре и СУ СК РФ по Курганской области.

«Глава Республики Крым Сергей Аксенов представил коллективу Комитета по противодействию коррупции Республики Крым нового руководителя — Андрея Анохина», — указано в сообщении. В пресс-службе добавили, что до назначения Анохин был заместителем руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым.

По данным ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, Анохин окончил юридический факультет Курганского государственного университета. С 2002 года он работал прокуратуре Курганской области. С 2007 года он начал работать следователем по расследованию особо важных дел, затем — руководителем организационно-контрольного отдела следственного управления Следственного комитета России по Курганской области.

В 2014 году он продолжил службу в Республике Крым. Там спустя год его назначили на должность заместителя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым.