Российский режиссер снимет сериал по игре The Last of Us

Российский кинорежиссер Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала для телеканала HBO по компьютерной игре The Last of Us. Об этом сам режиссер написал в своем instagram-аккаунте.

«Мечты сбываются. Я большой фанат The Last of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Шоу будет *** [офигенным]», — написал Балагов в Instagram.

Изначально режиссером должен был выступить Йохан Ренк, ранее работавший над мини-сериалом «Чернобыль». Однако он отказался из-за работы над другими проектами, пишет телеканал 360. Сценаристом сериала The Last of Us выступит автор «Чернобыля» Крэйг Мэйзин, передает Life.

Сам Балагов известен благодаря картинам «Теснота» и «Дылда», премьеры которых проходили в рамках программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Там Балагов был признан лучшим режиссером. Фильм «Дылда» показывали в десятках стран мира, его также отметили издания Variety и Rolling Stone, сообщает агентство Nation News.