FT: ЕС планирует ограничить влияние доллара после ухода Трампа

В Еврокомиссии считают, что доллар чрезмерно влияет на мировые рынки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Евросоюз планирует заявить о чрезмерной зависимости мировых рынков от доллара. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на на проект Еврокомиссии.

По данным издания, планируется принять спецдокумент. В нем перечислены меры, которые призваны снизить влияние США на экономические отношения между ЕС и их партнерами. Источник Financial Times заявил, что во время президентства Трампа стали заметны слабые стороны стран Евросоюза и их необходимо устранить. «Речь идет о месте ЕС в мире — о возможности быть экономической и финансовой державой, сопоставимой с нашими размерами», — сказал он.

Как сообщает РБК, проект хотят принять19 января. Инаугурация Джо Байдена состоится в США 20 января. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что с появлением нового президента доллар может стать менее стабильным. Нынешний американский лидер Дональд Трамп не будет присутствовать на мероприятии, пишет «Национальная служба новостей».