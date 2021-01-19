Президент США Дональд Трамп помиловал 73 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
«Президент Дональд Трамп помиловал 73 человека и смягчил приговоры еще 70 лицам», — говорится в сообщении. В список попали бывший советник Трампа Стивен Бэннон и репер Кодак Блэк. Среди тех, кому Трамп смягчил приговор были преступники, которые должны были отсидеть пожизненный срок в тюрьме. Стоит отметить, что основатель скандального медиаресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж и экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден не получили помилования.
Президент не стал подписывать указ о помиловании себя и своей семьи, передает «
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