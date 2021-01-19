19 января 2021

Трамп помиловал 73 человека. Ассанжа и Сноудена в списке нет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День независимости США в Хаятте. Екатеринбург, сша, американский флаг
Дональд Трамп помиловал и смягчил наказание 143 людям Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент США Дональд Трамп помиловал 73 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Президент Дональд Трамп помиловал 73 человека и смягчил приговоры еще 70 лицам», — говорится в сообщении. В список попали бывший советник Трампа Стивен Бэннон и репер Кодак Блэк. Среди тех, кому Трамп смягчил приговор были преступники, которые должны были отсидеть пожизненный срок в тюрьме. Стоит отметить, что основатель скандального медиаресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж и экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден не получили помилования.

Президент не стал подписывать указ о помиловании себя и своей семьи, передает «Федеральное агентство новостей». Трамп выступил с прощальным обращением перед инаугурацией избранного главы государства Джозефа Байдена. Он заявил, что будучи президентом Соединенных Штатов он подтвердил «священную идею», что в Америке власти отвечают перед народом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...