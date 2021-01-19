Курганские чиновники заплатили за невыполненную работу 17 млн

Объем фактически не выполненных работ, принятых чиновниками, составил 17 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске Курганской области при строительстве насосной станции выявлены факты приемки не выполненных работ на 17 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по злоупотреблению полномочиями, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Нарушения выявила Шадринская межрайонная прокуратура при проведении проверки исполнения требований бюджетного законодательства при строительстве резервуара запаса воды и насосной станции. «В ходе надзорных мероприятий установлен факт приемки работ, которые фактически не выполнены, на общую сумму более 17 млн рублей», — говорится в сообщении.

Материалы проверки передали в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Фамилии и должности фигурантов дела не раскрываются. 14 января в администрацию Шадринска нагрянули силовики, сообщало ранее URA.RU. Они, в частности, изучали документы в комитете по строительству и архитектуре. Оперативно уточнить в прокуратуре, связано ли это с возбужденным уголовным делом, URA.RU не удалось. В следственном управлении СК России по региону от комментариев отказались.

Как ранее сообщалось на сайте комплексного плана развития территорий Курганской области, строительство резервуаров запаса воды с насосной станцией в Шадринске проводилось в рамках нацпроекта «Экология» и региональной госпрограммы «Чистая вода». На первом этапе выделялось почти 48,3 млн рублей. Работы требовалось завершить к 30 ноября 2020 года.