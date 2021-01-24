В Кургане десятки женщин посчитали себя обманутыми салоном красоты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане суд вынес оправдательный приговор по делу бывшего директора скандального салона красоты «Лаура» Алексея Макарова. Он обвинялся в мошенничестве, где число пострадавших достигло 155 человек. Об этом URA.RU рассказала участница процесса Ольга Водяникова, представив документы.

«Суд вынес решение, что Макаров, являясь гендиректором, проводя тренинги, подписывая все документы, не виновен. А виноваты неустановленные лица. Когда мы это прочли, кроме ужаса и шока не было ничего», — пояснила Водяникова.

С ее слов, следствие провело десятки очных ставок, заслушаны показания сотрудников клиники. Потерпевших приглашали в салон на бесплатные косметические процедуры, где они подписывали договоры о приобретении в кредит дорогостоящих наборов косметики ненадлежащего качества. При этом в суде целый год смотрели видео из салона, где женщинам говорили о болезни и обещали лечение. «Им говорили, что это врачи. Пострадавшие подписывали договор, который являлся кредитным. На видео они говорят, мы же вас вылечим», — отметила пострадавшая, поясняя почему женщины соглашались на кредиты. В материалах дела говорилось о сумме ущерба в 9,5 млн рублей.

В итоге судом из 160 человек пострадавшими были признаны десять. Водяникова рассказала, что инициативная группа подала апелляцию на решение Курганского городского суда в Курганский областной суд. Получить комментарии Макарова URA.RU не удалось, агентству пока не удалось узнать номер его телефона.

Ранее агентство неоднократно сообщало о скандале с салоном «Лаура», который также работал под названиями «Дешели» и «Салон красоты и здоровья». Широкий резонанс дело получило в 2016 году, когда отчаявшиеся женщины вышли на митинг в центре Кургана.