Бизнесмен из ХМАО откупался от полиции пивом

В ХМАО руководитель пивного мазана получил миллионный штраф за попытку подкупа Фото: Илья Московец © URA.RU

Один из руководителей пивного магазина «Эстет» в Когалыме (ХМАО) Эльзара Торбина попыталась откупиться от полицейских пивом. Женщина хотела сгладить конфликт с силовиками, который возник из-за того, что в магазине нарушили правила торговли алкоголем, но вместо этого она получила миллионный штраф. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.

«Сотрудник ООО „Эстет“ предложил полицейским бесплатно передать алкогольную продукцию в целях освобождения организации от административной ответственности за нарушения при реализации алкогольной продукции», — объяснили в прокуратуре. Предпринимательница была оштрафован на миллион рублей за «незаконное вознаграждение от имени юридического лица», а на счет в банке наложен арест. Корреспонденту URA.RU не удалось связаться с Торбиной, она не ответила на звонок.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО нашли способ избавиться от нелегального алкобизнеса. В округе приняли законопроект, который ограничит торговлю алкоголем в магазинах, продающих алкоголь круглосуточно, делая вид, что они бары.