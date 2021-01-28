Сургутский суд вынес решение, меняющее ход выборов мэра

Экс-кандидат в главы Сургута Евгений Барсов пока определяется с тем, будет ли он подавать апелляцию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Сургутский городской суд ХМАО отказал в удовлетворении иска экс-претендента на пост главы Сургута Евгения Барсова. Он пытался оспорить действия конкурсной комиссии, отказавшей ему в дальнейшем участии в выборах мэра. Решение было озвучено судьей Сургутского городского суда Олегом Шерстобитовым 29 января, передает корреспондент URA.RU.

«[Иск] оставить без удовлетворения. Отменить меру предварительной защиты в виде приостановления действия по объявлению повторного конкурса по подбору кандидатур на должность главы города Сургута», — заявил на заседании судья Шерстобитов.

Сам Барсов в разговоре URA.RU заявил, что суд отклонил все его ходатайства, который он пытался заявить в ходе судебного процесса. «Элементарно, мой адвокат находится в Челябинске, он не успел прилететь в Сургут из-за того, что рассмотрение иска было перенесено. Однако судья сослался на ходатайство от городской думы, которая просила суд ускорить процесс, потому что иначе выборы главы Сургута могут быть перенесены на осень. Когда я получу на руки решения, то вместе с юристом обсудим дальнейший ход действий. В том числе, буду ли я подавать апелляцию», — сказал Барсов. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что теперь у депутатов городской думы есть возможность на сегодняшнем заседании повторно объявить старт конкурса по выборам мэра.

Ранее городской суд Сургута приостановил решение местной думы о повторном проведении конкурса на пост мэра. По мнению суда, для начала нужно было разобраться с жалобой на действия конкурсной комиссии по выборам главы Сургута, которую подал Барсов.