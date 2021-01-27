В Сургуте срываются выборы мэра

Дума Сургута должна была принять решение о старте нового конкурса на пост главы города 29 января Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Сургутский городской суд приостановил перезапуск выборов мэра из-за жалобы экс-кандидата на должность главы города и депутата Евгения Барсова. Об этом говорится в определении суда. Его копия имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Суд по факту обращения Барсова с жалобой на действия конкурсной комиссии принял решение приостановить объявление повторного конкурса по выборам главы Сургута. «Считает, что разрешение спора по административному иску думы города Сургута не вправе принимать решение о назначении нового конкурса, так как данное решение может повлечь за собой новые правовые последствия», — говорится в определении сургутского городского суда.

Временное приостановление будет действовать до рассмотрения иска, которое подано Барсовым. Судебное заседание назначено на начало февраля. Председатель думы Сургута Надежда Красноярова отказалась от комментариев до момента, когда документы из суда попадут на изучение в представительный орган власти.

Ранее URA.RU сообщало, что с первого раза выборы главы Сургута не состоялись. Конкурсная комиссия допустила к финальному этапу лишь одного кандидата, у всех остальных нашлись ошибки в заполнении документов. Теперь один из экс-претендентов на пост мэра Евгений Барсов пытается оспорить это решение в сургутском городском суде.