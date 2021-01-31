Викторию Короткову впервые за долгое время заметили на светском мероприятии Фото: страница vika_korotkova_fun в Instagram

На вечеринке по случаю дня рождения бывшей девушки рэпера Тимати Анастасии Решетовой заметили звезду шоу Холостяк Викторию Короткову. Она несколько месяцев назад на автомобиле сбила человека насмерть.

«Вчера на ДР Насти Решетовой заметили на танцполе среди гостей Вику Короткову», — пишет telegram-канал «Только никому». Девушка была одета в черное длинное платье. Официально день рождения Решетовой состоялся 23 января.

Мероприятие прошло в ресторане La Maree в Москве, передает телеканал 360. Решетова во время праздника исполнила свою первую песню.

Короткова в ноябре прошлого года попала в ДТП. Она сбила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. После инцидента девушка пропала из социальных сетей и перестала посещать светские мероприятия.