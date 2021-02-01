Российские боксеры придумали, как оградить молодежь от митингов

Кирилл Щекутьев и Дмитрий Азаров обсудили строительство Центров прогресса бокса Фото: пресс-служба Федерации бокса России»

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Кирилл Щекутьев предложил защищать молодежь от провокаций на участие в незаконных митингах с помощью тренировок по боксу. На встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым спортивный функционер предложил строить Центры прогресса бокса, оснащенные классами патриотического воспитания.

«Мы должны привить нашей молодежи любовь к Родине, воспитать разумных граждан, которые понимают, что основа любого правового государства — это закон. Это очень важно в современной реальности, особенно сейчас, когда провокаторы склоняют молодежь к нарушениям, побуждая выходить на незаконные митинги. Боксерская общественность готова объяснить провокаторам, что так вести себя не следует. Если у вас есть негативная энергия, которую нужно выплеснуть — приходите в секции бокса и избавляйтесь от нее в ринге» — сказал Кирилл Щекутьев.

Генсекретарь ФБР предложил построить в Самарской области два боксерских центра общей площадью шесть тысяч квадратных метров — имени Василия Шишова (в Самаре) и имени Олега Саитова (в Жигулевске). Ожидается, что там будет несколько залов для тренировок и соревнований, специализированных медцентров и административных помещений. Занятия для детей до 18 лет будут бесплатными. Причем в центрах будут работать не только секция бокса, но и тхэквондо, греко-римской борьбы, художественной гимнастики и других видов спорта.

«Хочу отметить, что мы близки с вами во взглядах и важности в понимании этой воспитательной части. Да, не каждый мальчишка или девочка станут чемпионами, хоть и будут к этому стремиться, но стать достойными людьми и гражданами своей страны они обязаны», — поддержал идею губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.