10 февраля 2021
09 февраля 2021

Самое актуальное в Челябинской области на 11 февраля. Поднят прожиточный минимум, бывшему вице-губернатору вынесли приговор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура. Прием в честь Дня прокуратуры. Челябинск, вепрев павел
Павел Вепрев назначен и. о. прокурора региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор повысил прожиточный минимум и собирает глав муниципалитетов на закрытое собрание — назначен новый и. о. областного прокурора — бывшему вице-губернатору Косилову вынесли приговор. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 11 февраля — в обзоре URA.RU:

Прожиточный минимум повышен

  • Губернатор Алексей Текслер установил новый прожиточный минимум на 2021 год. Он выше, чем за четвертый квартал 2020 года, и составит в среднем 11 430 рублей.

Глава региона проведет закрытую встречу с мэрами

  • 11 февраля состоится закрытая встреча губернатора Алексея Текслера с тремя десятками глав городов и районов области. Об этом сообщили URA.RU источники в правительстве региона.

Назначен новый и. о. прокурора области

  • Исполняющим обязанности прокурора области назначен Павел Вепрев. Ранее он работал зампрокурора областной прокуратуры, а до этого прокурором космодрома «Восточный».

Бывшему замгубернатора вынесли приговор за ДТП

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...