Павел Вепрев назначен и. о. прокурора региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор повысил прожиточный минимум и собирает глав муниципалитетов на закрытое собрание — назначен новый и. о. областного прокурора — бывшему вице-губернатору Косилову вынесли приговор. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 11 февраля — в обзоре URA.RU:

Прожиточный минимум повышен

Губернатор Алексей Текслер установил новый прожиточный минимум на 2021 год. Он выше, чем за четвертый квартал 2020 года, и составит в среднем 11 430 рублей.

Глава региона проведет закрытую встречу с мэрами

11 февраля состоится закрытая встреча губернатора Алексея Текслера с тремя десятками глав городов и районов области. Об этом сообщили URA.RU источники в правительстве региона.

Назначен новый и. о. прокурора области

Исполняющим обязанности прокурора области назначен Павел Вепрев. Ранее он работал зампрокурора областной прокуратуры, а до этого прокурором космодрома «Восточный».

Бывшему замгубернатора вынесли приговор за ДТП

В Аргаяшском районном суде 10 февраля огласили приговор бывшему вице-губернатору Андрею Косилову в рамках уголовного дела о ДТП с его участием. Его приговорили к двум годам ограничения свободы и лишению прав на два года;

Светлана Вяткина, мать студентки из Екатеринбурга Анастасии, которая пострадала в этом ДТП, прокомментировала приговор Косилову.