Павел Вепрев назначен и. о. прокурора региона
Губернатор повысил прожиточный минимум и собирает глав муниципалитетов на закрытое собрание — назначен новый и. о. областного прокурора — бывшему вице-губернатору Косилову вынесли приговор. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 11 февраля — в обзоре URA.RU:
Прожиточный минимум повышен
- Губернатор Алексей Текслер установил новый прожиточный минимум на 2021 год. Он выше, чем за четвертый квартал 2020 года, и составит в среднем 11 430 рублей.
Глава региона проведет закрытую встречу с мэрами
- 11 февраля состоится закрытая встреча губернатора Алексея Текслера с тремя десятками глав городов и районов области. Об этом сообщили URA.RU источники в правительстве региона.
Назначен новый и. о. прокурора области
- Исполняющим обязанности прокурора области назначен Павел Вепрев. Ранее он работал зампрокурора областной прокуратуры, а до этого прокурором космодрома «Восточный».
Бывшему замгубернатора вынесли приговор за ДТП
- В Аргаяшском районном суде 10 февраля огласили приговор бывшему вице-губернатору Андрею Косилову в рамках уголовного дела о ДТП с его участием. Его приговорили к двум годам ограничения свободы и лишению прав на два года;
- Светлана Вяткина, мать студентки из Екатеринбурга Анастасии, которая пострадала в этом ДТП, прокомментировала приговор Косилову.
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